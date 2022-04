Quattro stagioni per vivere, Mauro Corona tra agguati e fughe sui monti

Il potere salvifico della natura. È su questo che si concentra Mauro Corona nel suo nuovo romanzo Quattro stagioni per vivere.

Protagonista è Osvaldo che per sostentare la madre malata parte a caccia di camosci e cede alla tentazione di rubare a due gemelli malvagi, i Legnole, un camoscio ucciso da loro e lasciato nascosto sotto la neve. I due giurano la morte al colpevole. Inizia per Osvaldo un anno in mezzo ai boschi e montagne, tra pedinamenti e rischio di morire, fino al sorprendente finale.

Mauro Corona, Quattro stagioni per vivere, Mondadori, 288 p, 19,50 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 09:43

