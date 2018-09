Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell’ambito del progetto “Ambienti Mediterranei", e nel magnifico scenario della costa cilentana, torna il “Premio Internazionale Cultura, Arte, Spettacolo ed Ambiente Città di Palinuro” .Il Premio, diretto da Silvano Cerulli , con il sostegno dell’Assessore al Turismo Angela Ciccarini e del sindaco Carmelo Stanziola, è rivolto a personalità che si siano distinte nei temi dell’Ambiente, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Scienza e dell’Arte. La serata, che si annuncia ricca di ospiti illustri, sarà condotta da Paola Zanoni,Fra i numerosi premiati: per la Musica, il cantautore Fabio Concato (che ha ritirato il Premio il 14 settembre in occasione di un concerto) per la sua straordinaria carriera, e Michele Torpedine, manager di innumerevoli grandi della musica; per la Letteratura lo scrittore Flavio Pagano per il suo romanzo-verità Perdutamente (Giunti editore) che racconta con approccio rivoluzionario un tema delicato come l'Alzheimer,sul quale ha tenuto anche una rubrica molto seguita su "Donna Moderna"; per il Giornalismo il giornalista sportivo Rai Amedeo Goria; per la Scienza il professor Attilio Bianchi, direttore generale Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli il dottor Luc Colemont medico belga, considerato tra i 50 principali influencers della salute pubblica al mondo.“Menzioni speciali” a Fioretta Mari; alla giovane cantante Chiara Ranieri, e alla nuotatrice Annarita Marzano.Al termine della serata, show cooking dedicato ai piatti della tradizione cilentana.