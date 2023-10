«I libri si sentono soli», il nuovo libro di Luigi Contu: l'evento al Teatro Manzoni di Roma

di Redazione web

Lunedì 9 ottobre alle ore 21, per Scrittori in scena al Teatro Manzoni di Roma, Luigi Contu, direttore dell'Ansa, presenta il suo libro «I libri si sentono soli», edito da La Nave di Teseo. Intervengono sul palco con l’autore Mario Calabresi, Alessandra Longo e Gaia Tortora. Le letture saranno di Riccardo Rossi con addattamento teatrale di Ivan Zerbinati e Laura Bussani.

«I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi».

Le parole di un padre al figlio passano il testimone di una biblioteca di famiglia e di tutte le storie che quei libri, raccolti per tre generazioni, hanno l’impazienza di raccontare. Luigi Contu insegue queste storie con l’intuito del cronista e la grazia dello scrittore, in un’indagine che parte da un appunto perduto per dare vita a un appassionante viaggio che attraverso i libri ci conduce nella storia di una famiglia, intrecciata con le vicende storiche italiane, dai primi del 900 ad oggi.

Luigi Contu, chi è

Luigi Contu, giornalista dal 1985, è direttore dell’Ansa. Ha iniziato la professione nel mondo delle radio libere fin dagli anni del liceo. Cronista parlamentare per oltre vent’anni, ha guidato la redazione Interni di La Repubblica per cinque anni, a partire dal 2004. Di origini sarde, è nato a Roma nel 1962 e ha tre figli.

INFO UTILI

inizio evento ore 21

Ingresso libero – prenotazione consigliata

Tel. 06.32.23.634

WhatsApp 327.89.59.298

e-mail eventi@teatromanzoniroma.it

