Le figlie ribelli istruzioni per l'uso

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si fa presto a dire speriamo che sia femmina. Siete a un punto in cui faticate a gestire il rapporto con la figlia tanto desiderata? La cronaca vi mette in allerta sulle insidie che potrebbe incontrare? Qualunque sia il vostro caso, a suggerirvi un metodo che vi farà sentire subito meglio è Judy Reith, consulente sulla genitorialità e madre di tre figlie. Con il suo libro Come crescere in maniera serena e intelligente una ragazza ribelle (Newton Compton), apprenderete i sette segreti per trasformare le fasi dello sviluppo in una bellissima avventura, anche quando le prove sembrano impossibili. L'importante è dire no ai sensi di colpa e armarsi di pazienza. Perché di essere genitori non si smette mai. (S.Qua.)Judy Reith Come crescere una ragazza ribelle Newton Compton p 318, 10 euroriproduzione riservata ®