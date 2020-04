Ilaria Rossetti, "Le cose da salvare" che restano quando tutto il mondo crolla

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 10:00

Un ponte crolla, la vita cambia, cosa resta davvero da salvare? È “” di, vincitore del Premio Nazionale Neri Pozza 2019.Ispirato al crollo del ponte Morandi di Genova, anche se la città non è mai nominata, narra di Petra, giovane giornalista incaricata di intervistare Gabriele, prof in pensione e divorziato che dopo il crollo resta nella sua casa pericolante, e del rapporto che si crea tra i due. Gabriele non ha saputo scegliere cosa portar via quindi è deciso di rimanere nella sua casa, con oggetti che rimandano a sentimenti ed emozioni impossibili da abbandonare. Una riflessione su come si sopravvive a un disastro, di grande attualità in tempi di virus.