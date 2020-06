Hunger Games, ecco il prequel 'Battaglia dell'usignolo e del serpente': Coriolanus giovane e innamorato

Nel prequel Hunger games. Ballata dell’usignolo e del serpente Coriolanus Snow (Presidente ai tempi della serie-madre, 64 anni prima) è il diciottenne rampollo di una ricca famiglia in disgrazia, ambizioso ma non ancora letale. Ha ancora un cuore e batte per un’insolita ragazza, prima che si spezzi e diventi il tiranno che i lettori disprezzano. Collabora agli Hunger Games, reality all’ultimo sangue con combattenti con ragazzi in catene e in gabbia. Un’atrocità peggiore delle edizioni all’epoca di Katniss, eroina della trilogia originale.



