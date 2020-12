I ricordi di Guido De Angelis, un lungo viaggio nei ricordi dai Beatles a Chinaglia

C’era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John. È il titolo dell’ultima fatica di Guido De Angelis, storico conduttore radiofonico romano di fede laziale fondatore della rivista Lazialità e punto di riferimento per i tifosi biancocelesti. Il giornalista raccoglie gli appunti di un lunghissimo viaggio iniziato negli anni ‘60 e fatto di tanta Lazio, musica (Beatles, Genesis e U2) ma soprattutto Giorgio Chinaglia, l’idolo che conquisterà il suo cuore.

Guido De Angelis, C’era un ragazzo che come me, Editime, 290 p, 15 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA