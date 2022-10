Emanuela Orlandi, la vera storia: il libro inchieta di Maria Giovanna Maglie

di Valeria Arnaldi

«La storia di Emanuela Orlandi ha accompagnato più generazioni, a partire dai nati negli anni Cinquanta. Tutti noi giornalisti abbiamo sempre seguito il caso e le novità che emergevano periodicamente. Quando l'editore mi ha chiesto una figura che volessi raccontare, è stato naturale pensare a lei».

Così la giornalista Maria Giovanna Maglie racconta come è nato il suo nuovo libro Addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi, il sequestro, i depistaggi, la soluzione (Piemme). E proprio soluzione, nel sottotitolo, sollecita attenzione e speranze. «Ho condotto una contro-inchiesta per mesi. Ci sono state tante omissioni in questa storia, la verità è stata sfiorata più volte, ma senza andare oltre. Ho usato documenti già noti, ma li ho ristudiati e ho trovato elementi che non erano stati adeguatamente valutati. Gli Ottanta erano anni di grandi misteri, la scomparsa va inserita in quel contesto. Una soluzione c'è e mette fine alle domande di molti». La vicenda è quella nota di Emanuela Orlandi, 15 anni, cittadina del Vaticano, sequestrata nel 1983 e scomparsa per sempre. Si sono intrecciate per decenni inchieste, ipotesi, senza che della ragazza si sia più saputo nulla.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 12:50

