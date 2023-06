Anna Magnani, una vita da film

di Claudio Fabretti

Una vita che è come un romanzo, una protagonista che con la sua debordante vitalità ha incarnato un modello di donna libera che ancora oggi affascina e irretisce, a 50 anni dalla sua scomparsa. Tutto su Anna - La spettacolare vita della Magnani di Patrizia Carrano, con l’introduzione di Federico Fellini. Un volume che è quasi un dietro le quinte di vita, tra amori e dolori, successi e delusioni. «Ho capito che non ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno», raccontava Magnani. E se molti registi le avevano detto «non puoi fare del cinema», lei ha tirato dritto, con volontà ferrea e risultati straordinari. Il volume parte dalla nonna che la crebbe e dall’incontro con l’amico Paolo Stoppa alla scuola di recitazione di via Vittoria. E ripercorre le tappe della sua vita: il matrimonio con Goffredo Alessandrini, la nascita di Nannarella, l’amicizia con Totò. Tra le pagine, si incontrano Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Pier Paolo Pasolini.

Patrizia Carrano, Tutto su Anna, Vallecchi, 400 p, 20 euro

