Turista italiano di 30 anni morto a Petra in Giordania, è caduto da 30 metri mentre percorreva un sentiero vietato

Un turista italiano è morto ieri dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra, in Giordania. Lo hanno riferito i media locali e l'incidente è stato confermato da fonti qualificate.

Chi era il turista morto, aperta un'indagine

Il turista - di 30 anni, originario di Torino, che si trovava da solo in viaggio nel Paese - è stato raggiunto dai soccorsi e portato in ospedale dove ne è stato riscontrato il decesso a causa delle ferite riportate. La polizia ha aperto un'indagine ed è stata disposta l'autopsia. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman.

