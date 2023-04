Incendio nel ristorante italiano a Madrid, 2 morti e 10 feriti. La testimone: «Un cameriere ha flambato un piatto e ha dato fuoco a tutto»

di Redazione web

Incendio nel ristorante italiano “Burro Canaglia Bar&Resto” di Madrid, a Plaza Manuel Becerra. Due persone sono morte e dieci sono rimasti feriti, sei in modo grave. Secondo il racconto di una testimone, le fiamme sarebbero divampate per un errore di un cameriere, che avrebbe accidentalmente dato fuoco a una pianta decorativa mentre stava flambando un piatto in sala.

Un altro testimone ha raccontato che l'incendio si è propagato in fretta perché il ristorante è molto piccolo. Un cameriere avrebbe cercato di domare le fiamme con un estintore, ma non ci sarebbe riuscito. Alcuni dei passanti che hanno notato le fiamme sono intervenuti per aiutare le persone a scappare e mettersi in salvo. Qualcuno ha usato gli ombrelli per rompere i vetri, così da permettere alle persone di uscire dalle finestre.

Morto un dipendente

L'incendio è scoppiato intorno alle 23 di venerdì sera. Emergencias Madrid ha fatto sapere che le fiamme si sono propagate «vicino all'ingresso» del ristorante, «il che ha reso difficile l'evacuazione delle persone», e che le fiamme si sono propagate «velocemente lungo le pareti e il soffitto», decorato con una moltitudine di piante di plastica, come una giungla. Uno dei deceduti era un dipendente dei locali, secondo fonti di emergenza. Sul posto sono state inviate 10 ambulanze e 12 vigili del fuoco.

#Incendio en restaurante de la Plaza Manuel Becerra. @BomberosMad rescatan a varias personas, clientes y trabajadores, y extinguen el incendio. @SAMUR_PC atiende a 10 personas y confirma el fallecimiento de dos de ellas.



Ampliaremos información pic.twitter.com/1XjfRjkihK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 21, 2023

