Torino, trasforma bici in una moto: multa da 6mila euro per un elettricista 18enne

Ha trasformato la sua mountain bike in una moto. Questa è stata l'idea di un ragazzo di Collegno, in provincia di Torino, di 18 anni che ha comprato tutto l'occorrente su internet. Ha cercato l'attrezzatura del caso su alcuni siti internet e ha trsformato il suo mezzo a pedali in uno a motore. Un'idea che, però, gli è costata molto cara.

Leggi anche > Torino, mascherine acquistate a prezzi gonfiati: arrestati due carabinieri

La multa che ha ricevuto, infatti, è stata di 6mila euro. Ma la domanda che sorge spontanea è come abbia fatto un ragazzo di 18 anni abbia potuto trasformare la mountain bike in un mezzo a motore. Il ragazzo, convinto della bontà della propria idea, ha navigato sul web fino a quando non ha trovato tutto quello che gli occorreva e ha comprato il motore e il serbatoio.

Una volta ricevuti a casa, il ragazzo si è messo a lavoro e, grazie a dei video tutorial, è riuscito nella trasformazione. In pochi semplici passaggi, con l'aiuto di internet, è riuscito a trasformare la bici in una moto. Un lavoro artigianale che non ha coinvolto nessun'altra persona.

Una moto non autorizzata che comunque il ragazzo ha deciso di usare per spostarsi all'interno del piccolo comune da 48mila abitanti. In una delle sue uscite, però, il ragazzo è stato avvistato dagli agenti della polizia locale che hanno prontamente fermato il 18enne e lo hanno sottoposto ai controlli. E così, il 7 febbraio, la sua ingegnosa idea gli è costata ben 6mila euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA