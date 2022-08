Torino, minaccia con un coltello i medici dell’ospedale per avere notizie su un parente

Per avere informazioni su un parente, ha fatto irruzione al pronto soccorso armato di coltello, minacciando di morte personale sanitario e vigilantes per avere informazioni su un parente. È successo domenica mattina all'ospedale di Rivoli, vicino a Torino. I poliziotti su segnalazione di un collega del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte non in servizio e lì presente, hanno fermato l'uomo su Corso XXV Aprile.

Con sé il 54enne aveva il coltello lungo 16 centimetri. Denunciato per minacce a pubblico ufficiale aggravate e per porto d'armi o oggetti atti ad offendere, deve rispondere anche di interruzione di pubblico servizio perché a causa sua il personale sanitario del triage era stato impossibilitato a proseguire il proprio lavoro per una quindicina di minuti e, dopo il suo allontanamento, gli accessi al pronto soccorso erano stati chiusi per una ventina di minuti per evitare che lo stesso potesse rientrare all'interno della struttura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA