Torino, colpi di pistola (a salve) in mezzo alla movida: gli spari in diretta su Twitch

Diversi colpi di pistola a salve e il panico. E' quanto successo sabato sera in via Saluzzo a Torino, nel quartiere San Salvario. Questa è una delle zone più frequentate della movida. Sui social è stato condiviso il video del momento drammatico in cui sono chiari i colpi di pistola: alcune persone all’interno di un locale, conversando fra loro nel corso della diretta di uno streamer, all'improvviso sentono distintamente sei spari ravvicinati e poi, alla fine, una voce maschile che grida «vaff...». Come riporta La Stampa, sul posto è intervenuta la polizia che ha accertato che a sparare è stata una pistola scacciacani.

A riportare il video sulla piattaforma di streaming Twitch, è stato Daniele Colosimo, 39 anni, conosciuto con il nickname Dankol83. Era in diretta in compagnia di alcuni ragazzi su Twitch: Stavo facendo la mia solita trasmissione quando alle 21.30 circa abbiamo sentito degli spari venire da fuori. Sul momento ci siamo molto spaventati. Abbiamo scoperto che erano colpi di pistola provenienti dal portone di fronte».

E ancora, Colosimo ha raccontato: «Ho registrato l’accaduto per puro caso. La mia trasmissione si svolge proprio in vetrina e tutti possono venire e partecipare, non è programmata. Poco dopo gli spari è arrivata la polizia. La persona che ha sparato è stata portata via in ambulanza».

