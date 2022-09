Reggio Emilia, donna incinta schiacciata dalla sua auto nel cortile di casa: è in fin di vita

Una donna incinta è rimasta schiacciata dalla propria auto mentre si trovava nel cortile di casa, Puianello frazione di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale.

La donna è stata portata in ospedale in codice di massima gravità e non ci sono informazioni sulla salute del bambino. Per estrarla, in mattinata, sono intervenuti i vigili del fuoco con cuscini di sollevamento insieme agli operatori del 118.

DONNA INCINTA SCHIACCIATA DALLA PROPRIA AUTO, È GRAVE

Momenti di grande paura quelli vissuti in via Pasquino Borghi a Puianello, dove una donna incinta, al quarto mese di gravidanza, è stata investita dalla propria auto. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30, all’interno di un cortile condominiale. Secondo una prima ricostruzione, l’auto (una Peugeot di colore grigio) si trovava in una zona del cortile con una leggera pendenza.

