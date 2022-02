Torino-Milano, ubriaca guida 5 km in contromano in autostrada: 50enne denunciata

Una automobilista 50enne di Milano è stata denunciata dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza: la donna, nella tarda serata di mercoledì 2 febbraio, è stata fermata in contromano sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià.

Leggi anche > Carmine, 65 anni, scomparso nel Milanese: indagato il figlio. Il Ris dI Parma nella villetta

Ha percorso almeno cinque chilometri nel senso di marcia sbagliato. A dare l'allarme sono stati diversi automobilisti di passaggio. Dopo pochi minuti la donna è stata intercettata da una pattuglia della sottosezione di Torino della polizia stradale che, con l'ausilio del personale viabilità di Ativa, è riuscita a fermarla in sicurezza. Positiva all'alcoltest, le è stata ritirata la patente e gli agenti hanno provveduto al sequestro dell'auto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA