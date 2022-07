Matteo Damiano, è torinese il miglior italiano di sempre alle Olimpiadi della Matematica: «Ma alla maturità non ho avuto la lode»

Il miglior italiano di sempre alle Olimpiadi della Matematica è di Torino. Si chiama Matteo Damiano, ha 19 anni e si è appena diplomato al liceo scientifico Galileo Ferraris, ma resterà nella storia per un primato notevole.

I giovani geni italiani della matematica

Matteo Damiano con la matematica ci sa davvero fare. Lo scorso anno, a Cesenatico, aveva trascinato la squadra del suo liceo nelle Olimpiadi nazionali. Ma soprattutto, ha conquistato la medaglia d'oro individuale, guadagnandosi l'accesso alla competizione internazionale di quest'anno, a Oslo. Insieme a lui, c'erano altri giovani e brillanti studenti: Massimiliano Foschi del liceo Galilei di Civitavecchia (con cui ottenne l'oro ex aequo l'anno scorso); Luca Sartori, del liceo Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa; Massimo Gasparini del liceo Enrico Fermi di Padova; Pietro Gualdi e Daniele De Pietri dell'Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia.

Matteo da record

Il 6 luglio, poche ore dopo aver finito l'orale della maturità, Matteo è partito per Oslo e in sei prove ha ottenuto ben 41 punti su 42. Nessun italiano aveva mai fatto meglio: battuto il record di 36 punti del pisano Sergio Conti, che resisteva addirittura dal 1990. Nella 63ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Matematica, Matteo Damiano si è fatto valere come già aveva fatto in passato: «Avevo già ottenuto l’oro alle internazionali nel 2020, questo è stato un modo di uscire con stile». Al Corriere della Sera, il giovane studente torinese ha raccontato: «Temevo di non aver risolto il problema nella prova più difficile del primo giorno, in realtà in fase di correzione è emerso che la soluzione era contenuta nella 'brutta copia'. A quel punto ho iniziato ad aspettarmi un punteggio alto, perché sapevo di aver fatto bene le altre prove». Anche Massimiliano Foschi, prima rivale e poi compagno di squadra di Matteo, è riuscito a superare il primato di Sergio Conti, totalizzando 37 punti.

Matteo, genio senza lode

«Questo record non mi cambia la vita, ma è una grande soddisfazione. Alla maturità ho preso 100, ma senza ottenere la lode. Sapevo già di non poterla raggiungere, colpa dei crediti del triennio» - racconta Matteo Damiano - «Ovviamente, studierò matematica, ma ancora non so dove. Tenterò il test di ammissione alla Normale di Pisa, poi vedremo. E comunque, continuerò a collaborare con l'Unione Matematica Italiana per l'organizzazione delle Olimpiadi nazionali».

Le Olimpiadi della Matematica

Le Olimpiadi internazionali della Matematica, quest'anno, sono giunta alla loro 63ª edizione. Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggior prestigio e fama, tanto da essere finanziate da Google. I migliori studenti di ogni Paese, dopo le competizioni nazionali, accedono alle finali internazionali. Le gare (composte da sei problemi di geometria, algebra, teoria dei numeri e combinatoria) si svolgono in due giornate di quattro ore e mezzo. E intorno, sono sempre di più gli eventi associati.

