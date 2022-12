Corteo No Tav in Val di Susa: poliziotto colpito da un petardo

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa, in provincia di Torino, al termine del corteo di stamani in occasione della «riconquista» di un terreno a Venaus da parte del movimento. Nella spianata di San Didero gli attivisti si sono avvicinati a un'area presidiata dalla polizia. Alcuni si sono inerpicati su una montagnola e hanno scagliato dei sassi. Dal grosso dei manifestanti sono stati lanciati anche dei grossi petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine che hanno risposto sparando dei lacrimogeni.

Un poliziotto è rimasto contuso oggi nel corso della dimostrazione dei No Tav alla spianata di San Didero, in Valle di Susa. L'agente, secondo le prime informazioni, è stato raggiunto da un grosso petardo lanciato dai manifestanti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 19:53

