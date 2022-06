Corpo carbonizzato trovato in un'auto: forse è una donna scomparsa ieri

Giallo nell'Alessandrino, in Piemonte, a Isola S.Antonio, dove un cadavere carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto in una zona boschiva bruciata: a scoprirlo sono stati i vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi di una donna di Sale (Alessandria) di cui non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri.

Del veicolo, un'utilitaria, sono rimasti leggibili alcuni numeri della targa. Da accertare se l'auto sia stata avvolta dal rogo del bosco o se l'incendio sia partito proprio dal veicolo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Alessandria, con i colleghi della Compagnia di Tortona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 10:55

