Cocaina nascosta nelle forme di parmigiano: sequestrati oltre 100 chili di droga

Vasta operazione antidroga in tutta Italia della Guardia di Finanza di Torino che ha portato a smantellare un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nel Torinese, nella provincia di Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna. La cocaina veniva trasportata da una zona all'altra dell'Italia nascosta anche nelle forme di formaggio parmigiano.

Le Fiamme Gialle hanno arrestato dieci persone

Le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura, Direzione Distrettuale Antimafia, del capoluogo piemontese, ha dato esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari).

Al vertice del gruppo criminale un albanese di 37 anni

Sequestrati oltre 100 kg di droga che avrebbero generato introiti illeciti per 20 milioni di euro. Secondo gli inquirenti all'apice dell'organizzazione c'era un 37enne di nazionalità albanese e il gruppo era composto da italiani e albanesi. Il sodalizio criminale si riforniva di elevate quantità di cocaina dall'estero, in particolare dall'Olanda, e arrivava in Italia dentro degli autoarticolati.

La cocaina poi veniva stoccata in depositi nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo e in altre aree del nord Italia, tra cui la provincia di Rovigo. Attraverso corrieri veniva infine distribuiti in varie regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna) per finire sulle piazze di spaccio.

Per il trasporto venivano utilizzati veicoli di proprietà o a noleggio. Ad aprile i finanzieri avevano scoperto 100 kg di cocaina all'interno di un camper, mentre a giugno altri 25 kg erano stati rinvenuti, in provincia di Asti, in un furgone diretto in Sardegna e occultati all'interno di 5 forme di parmigiano.

