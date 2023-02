Incidente, frontale tra due auto nel Milanese: morto un uomo, donna grave in ospedale FOTO

di Redazione web

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera sulla Strada provinciale 183 per Ozzero (Milano). In un frontale tra due autovetture, una persona - un uomo di 44 anni - è deceduta e un'altra è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano. Una delle due auto è stata sbalzata in un fossato.

La donna 50enne è ricoverata al San Carlo di Milano

Sul posto sono subito arrivati soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso. All'ospedale San Carlo è ricoverata una donna 50enne, una delle due conducenti le auto coinvolte nello schianto: le sue condizioni sono gravissime.

