Casa a fuoco nel vercellese, morta un'anziana di 81 anni. La badante salvata dalla figlia

Dramma a Borgosesia, nel Vercellese, dove un'abitazione è andata a fuoco e una persona è morta carbonizzata, ha fatto sapere il 118. È accaduto in via Libertà, nei pressi di Cancino. Sul posto, con i vigili del fuoco, stanno intervenendo i carabinieri e la polizia locale, che sta deviando il traffico. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, rende noto il sindaco Paolo Tiramani, sono ancora in corso.

La vittima dell'incendio è una anziana di 81 anni, ha reso noto Tiramani: «Le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale», aggiunge il primo cittadino in un post su Facebook. Il rogo nelle prime ore di oggi. A dare l'allarme è stata la figlia del badante della vittima, che si è messa in salvo col padre. Per la 81enne, invece, non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 10:06

