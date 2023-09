Zanzara tigre, assalto d'autunno. L'esperto: «Con questo clima sarà aggressiva fino a novembre»

di Lorena Loiacono

E non se ne vogliono andare, è il caso delle zanzare che a Roma in pieno settembre sono ancora molto arzille: tanto da rendere indispensabili nuove disinfestazioni. Puntano dritte alle gambe, meglio ancora se trovano le caviglie scoperte, ma non disdegnano neanche le altre parti del corpo: continuano imperterrite a lasciare le uova nei ristagni d’acqua e a riprodursi, proprio come in piena stagione estiva. Il motivo? «Perché di fatto siamo in piena estate - spiega lo zoologo Bruno Cignini, docente dell’Università di Roma Tor Vergata - le temperature di questi giorni sono estive quindi le zanzare sono attive proprio come giugno e luglio. E sono sicuro che ce le terremo almeno fino a novembre anche con la temperatura che si abbassa un po'».

Queste temperature fuori stagione, con 8-10 gradi sopra la media, sono assolutamente confortevoli per le zanzare che, quindi, non accennano ad andar via. Il fenomeno è strettamente legato alla temperatura. E così in questa fase di fine estate, ci sono focolai larvali nei tombini e nelle caditoie ed è lì che bisogna intervenire per impedire che diventino zanzare alate.

«So che molti condomini stanno avviando nuove disinfestazioni in questo periodo - continua lo zoologo Cignini - in maniera isolata cercando di uccidere direttamente le zanzare alate ma non ha senso perché arriveranno le altre. Posso eliminare la zanzara che si aggira nel mio giardino ma non posso fermare, poco dopo, l’arrivo delle altre. Oltre tutto quel tipo di insetticida è dannoso per tutto l’ambiente, visto che non è mirato alla zanzara e, di fatto, è inutile. Meglio colpire direttamente le larve nelle caditoie, attraverso larvicidi naturali come il Bacillus thuringensis, che bloccano lo sviluppo delle larve».

