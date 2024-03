Weekend di Pasqua a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 marzo

Il weekend di Pasqua è alle porte e se qualcuno ha già organizzato il fine settimana, qualcun altro invece non ha ancora deciso cosa fare. A Roma sono tante le iniziative e gli eventi a disposizione per i grandi e piccoli. A Cinecittà World, a partire da sabato 30 marzo, sono in arrivo tante novità nel parco divertimento dove grandi e piccoli potranno divertirsi all'insegna dei giochi, villaggio di gonfiabili e più di 40 attrazioni. Inoltre, per l'occasione, è stato organizzato nei minimi dettagli un programma di Pasqua per rilassarsi completamente e staccare la spina dalla solita routine.

Un mare di cioccolato a Ostia

L'Ostia Chocolate è giunta alla seconda edizione. L'evento si terrà in piazza Anco Marzio dove maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia accoglieranno i tanti spettatori per degustare tonnellate di cioccolato. L'iniziativa è stata ideata dall'associazione L'Asino d'oro che propone una passeggiata alla scoperta di attrazioni nella città eterna, in particolare la maestosità dell'architettura di fontane.

Pasqua al Bosco di Paliano a contatto con la natura

30 ettari di querce secolari accoglieranno grandi e piccoli a Poliano. I partecipanti potranno svolgere tante attività all’insegna dell’eco-sostenibilità e della green economy. Ci sarà anche un pranzo organizzato al prezzo di 25 euro a persona per gli adulti e 15 euro per i bambini.

Impressionisti, l'alba della modernità

Gli amanti dell'arte potranno assistere a partire dal 30 marzo alla mostra "Impressionisti – L’alba della modernità", in programma fino al 28 luglio al Museo Storico della Fanteria. Una mostra che celebra i 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo.

