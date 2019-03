Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiti i lavori aper riportare alla luce lo storico graffito cancellato alla Garbatella . «. Lista n.1», era scritto dal 1948 su un muro di via Basilio Brollo. C'era una targa celebrativa e una pensilina montata sopra per evitare che la pioggia rovinasse la scritta. Ma un addetto della ditta inviata dal Campidoglio nel quartiere per cancellare due scritte antisemite «Romanista ebreo» e «Laziale Anna Frank» ha scambiato il graffito su Garibaldi per una provocazione in vista delle elezioni europee e l'ha coperta. Il Campidoglio ha assicurato che il graffito sarà ripristinato. Adesso si tenta il restauro nella speranza che torni Garibaldi.