Aggredisce la ex compagna la notte di Natale sotto l'effetto di stupefacenti: calci e pugni anche ai poliziotti, ferito un agente

Aggredisce e minaccia l'ex compagna la sera di Natale. È successo a Viterbo, dove un 43enne di nazionalità georgiana è stato tratto in arresto per il reato di atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti risalgono a lunedì sera, quando personale della Polizia di Stato della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è intervenuto in un appartamento in via dei Mille, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112 da parte di una donna di origine ucraina, aggredita dal suo ex.

L'uomo era già stato arrestato nel dicembre dello scorso anno per maltrattamenti nei confronti della donna.

Prima dell’arrivo degli agenti, inoltre, l’uomo aveva sfondato una porta all’interno dell’abitazione nel tentativo di raggiungere la stanza dove la sua ex compagna si era barricata per paura. L'uomo aveva aggredito anche i due proprietari dell’immobile, una coppia amica della vittima, presente in casa per festeggiare insieme la festività natalizia. L’aggressore è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale 'Mammagialla' a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

