Virginia Raggi risponde al sonetto di Beppe Grillo: «Amo Roma e vado avanti, ma quel "gente de fogna" non mi piace»

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 19:19

«Franco, grazie di cuore.: questo mi fa andare avanti insieme all'affetto di tutti voi. Gli ostacoli, i boicottaggi, gli incendi, i sabotaggi in questi anni non sono mancati - e c'è ancora chi rema contro il cambiamento - ma noi romani siamo più forti». Così in un post su su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando il testo di Franco Ferrari ripreso dasul suo blog.«Ps - aggiunge -. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo». «Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica», conclude Raggi.