Virginia Raggi, che gaffe: nel video su Facebook al posto del Colosseo c'è l'Arena di Nimes. Nobili (Italia viva): «C’è da piangere»

L'Arena di Nimes al posto del Colosseo, che gaffe per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nell'annunciare la Ryder Cup la prima cittadina della Capitale ha scambiato proprio il simbolo più celebre della città. «In cinque anni di fallimenti, errori, gaffe e disastri, Virginia Raggi e il M5S in Campidoglio ci hanno abituato ad ogni genere di figuraccia. Ma stavolta stabiliamo un nuovo record"», dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

«In un video ufficiale pubblicato sui suoi social - spiega - la sindaca che ha privato Roma della grande opportunità e dei miliardi delle Olimpiadi 2024, ha la faccia di provare a intestarsi la Ryder cup di golf 2023, che Roma ospiterà solo grazie alla lungimiranza del governo Renzi, del presidente Chimenti e del Coni, che l’hanno ottenuta nel 2015 quando lei non era nemmeno stata eletta. E già questo farebbe abbastanza ridere. Invece, c’è da piangere. Perché in quel video prodotto dal Comune di Roma, al posto del Colosseo, c’è l’Arena di Nimes in Francia». «Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia. Resisti Roma, che è quasi finita», conclude.



Pd Roma: Non può ricandidarsi Sindaca



«Può una persona che dopo 5 anni in cui è stata Sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo ricandidarsi alla guida di Roma? No. Oggi sui Social di Virginia Raggi l'ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo. P.S. Tra l'altro la Ryder Cup si svolgerà a Guidonia», lo dichiara Andrea Casu, segretario PD Roma.

