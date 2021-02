Vaccini Lazio, sul sito SaluteLazio.it il contatore in tempo reale del numero di prenotazioni per gli over 80: già superate le 112mila

Covid, nel Lazio che si prepara a vaccinare tutta la popolazione dagli 80 anni in su sono già state superate le 112mila prenotazioni, in poco più di 24 ore.

Vaccino Covid over 80, boom di prenotazioni nel Lazio

Sul sito dell'Assessorato regionale alla Salute del Lazio è presente un contatore delle prenotazioni del vaccino per tutti i cittadini con più di 80 anni. Le prenotazioni sono partite ieri a mezzogiorno e, alle 14.30 di oggi, sono 112.654 le richieste inoltrate dai cittadini ultraottantenni o dai loro parenti. A questo link è possibile monitorare in tempo reale il numero di richieste.

Vaccino Covid over 80 nel Lazio, come prenotarsi

Per prenotare il vaccino Covid per i cittadini ultraottantenni del Lazio è sufficiente inserire il codice fiscale del paziente a questo indirizzo. Per ricevere assistenza alla prenotazione è possibile contattare il numero 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13), mentre per gli over 80 non autosufficienti è possibile la vaccinazione domiciliare contattando il numero verde 800.118.800 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20). Basta prenotarsi una sola volta per essere inseriti in lista e ricevere entrambe le dosi di vaccino necessarie per l'immunizzazione.

Vaccino Covid over 80 nel Lazio, al via dall'8 febbraio

Inizierà lunedì 8 febbraio la campagna di vaccinazione di massa per gli ultraottantenni del Lazio. Sono 85 i punti di somministrazione in tutta la regione, in base all'Asl territoriale. Tutti i nati fino al 1941 (compresi) potranno ricevere i due vaccini ritenuti finora più sicuri ed efficaci, quelli di Pfizer/BioNTech e Moderna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 15:18

