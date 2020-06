Rientra a casa ubriaco e picchia l'anziana madre con calci e pugni

Scossa, dolorante e in un pianto disperato. In queste condizioni è stata trovata una donna 70enne dagli agenti della polizia del commissariato di Albano Laziale. L'anziana si era rifugiata nella casa di una vicina per scappare alle violenze patite dal figlio.



La presenza dei poliziotti è riuscita a tranquillizzare l’anziana donna che è così riuscita a raccontare agli agenti quanto era accaduto poco prima e da quanto tempo sopportava gli “sfoghi” del figlio ogni qualvolta che rientrava a casa ubriaco.



L’uomo, poco prima, era tornato in evidente stato di ebbrezza cadendo in terra. Nell’attimo in cui la donna si era avvicinata per aiutarlo, quest’ultimo aveva iniziato ad aggredirla con schiaffi, pugni e calci ma prima che potesse continuare ad infierire su di lei era riuscita a scappare di casa, rifugiandosi dalla vicina.



Gli agenti, una volta entrati nell’appartamento dell'anziana, hanno trovato l’uomo in un forte stato di agitazione e aggressivo a tal punto che ha iniziato a minacciare anche loro. M.F., queste le iniziali dell'uomo, è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato, dove ha cercato di aggredire nuovamente gli agenti e ha tentato di scappare, prima di essere arrestato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 14:12

