Turista accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak fermato in stazione

Aleksander Mateusz Chomiak è stato arrestato a Milano martedì pomeriggio. L'aggressore di Abigail Dresner, la turista israeliana accoltellata a Roma Termini il 31 dicembre, è stato bloccato in stazione poche ore dopo essere stato individuato dagli investigatori. Era fuggito nelle ore successive all'agguato. A riconoscerlo un carabiniere fuori servizio, che stava insieme alla moglie.

L'arresto

Il 24enne polacco che ha accoltellato una ragazza a Roma Termini il 31 dicembre scorso è stato riconosciuto e bloccato da un vice brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, libero dal servizio, in Stazione Centrale, nel capoluogo meneghino. Sono in corso ulteriori accertamenti presso la Caserma Montebello, sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, dove attualmente si trova il clochard fermato.

Chi è l'aggressore

Si tratta di un senza fissa dimora polacco di 24 anni, Aleksander Mateusz Chomiak, nato a Grudziadz, abituale frequentatore della stazione Termini. In Italia è arrivato 8 mesi fa, ha precedenti. Gli investigatori, fin dalle prime battute, avevano seguito la pista dei clochard che frequento lo scalo romano. Lo avrebbero individuato grazie alle numerose telecamere di video sorveglianza all’interno dei terminal. Il giovane come precedente ha denuncia per furto (2021) in Polonia. In seguito si è allontanato dal paese per arrivare in Italia dove ha sempre vissuto di espedienti. Era stato già fermato il 27 dicembre alla stazione Termini ed era stato identificato.

