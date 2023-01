Turista israeliana accoltellata a Roma, identificato l'assalitore: è un senza tetto polacco di 25 anni con problemi psichici

di Redazione web

L'uomo che ha accoltellato una turista israeliana la sera del 31 dicembre nella stazione Termini di Roma è stato identificato: si tratta di un ragazzo di 25 anni di origini polacche, senza fissa dimora e assiduo frequentatore della zona. L'assalitore, che è attualmente ricercato con l'accusa di tentato omicidio, è stato individuato grazie alle numerose telecamere presenti all'interno del terminal. Dai primi accertamenti, pare che il giovane soffra di problemi psichici.

Ragazza accoltellata a Termini, l'aggressione

Un video pubblicato su un profilo Facebook e carpito forse da una sala controllo con un cellulare, mostra le dramamtiche fasi dell'accoltellamento avvenuto intorno alle 21.45 della sera di San Silvestro. Tre fendenti sferrati a freddo, come in preda ad un raptus, da un uomo vestito di scuro, con un cappello con visiera calato sul viso. Una azione avvenuta a poca distanza da una biglietteria automatica dove la ragazza, Abigail Dresner residente a Tel Aviv, stava acquistando un tagliando per il treno che porta all'aeroporto di Fiumicino dove si sarebbe dovuta recare ieri per salire a bordo del volo che l'avrebbe riportata in Israele. L'aggressione si è consumata in una ventina di secondi. L'uomo si è avvicinato alla vittima camminando lentamente, quasi barcollando. Con la mano destra ha cercato l'arma in un sacco azzurro che aveva con sé, di quelli utilizzati per i rifiuti. Ad un tratto l'uomo scatta in direzione della ragazza: una azione rapida, imprevedibile, la ragazza viene colpita alle spalle, in sequenza. La vittima viene scaraventata a terra, poi si alza e sembra tentare una reazione cercando di colpire l'assalitore. Dopo il raid l'uomo ripone il coltello nella sacca e scappa via. La ragazza barcolla e cade a terra. Le persone presenti in stazione avvisano immediatamente i soccorsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 11:24

