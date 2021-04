Vaccini in tilt a Tor Vergata: il comunicato con cui l'ospedale prova a mascherare i propri errori

Molti non avrebbero difficoltà a definirla una "supercazzola". Il riferimento è al comunicato con il quale il Policlinico Universitario di Tor Vergata cerca di mascherare, goffamente, i propri errori in merito alla vicenda del centro vaccinazioni chiuso nella pomeriggio di domenica di Pasqua.

Come documentato da Leggo, circa 40 pazienti, tra cui una ultracentenaria, erano prenotati nel pomeriggio della domenica di Pasqua per ricevere la loro dose di vaccino. Una prenotazione certificata dal sms di conferma, ricevuto circa 48 ore prima. Con loro grande sorpresa, invece, i pazienti giunti a Tor Vergata hanno trovato il centro vaccinazioni chiuso e solo una guardia giurata ad attenderli.

Lunedì mattina, dopo aver vaccinato a casa la signora ultracentenaria, il policlinico universitario ha rilasciato una nota - furba - nella quale non sono chiari alcuni aspetti. Nel comunicato la direzione del Policlinico afferma che il "Centro Vaccinazioni ha svolto la sua attività normalmente", anche se - come documentato dal video di Leggo - il centro ha chiuso alle ore 13. Normalmente, chiediamo, si perdono 20-30 pazienti?

Poi, sempre nella nota, si afferma che i pazienti sono "giunti in orario di chiusura del centro", come se fossero loro ad essere arrivati in ritardo, mentre tutti hanno ricevuto un sms che confermava la loro prenotazione per la domenica pomeriggio.

Infine, si parla di un "disservizio tecnico occorso" ai cittadini senza spiegarne le responsabilità e i motivi.

Ma era così difficile chiedere semplicemente scusa?

Ecco il testo integrale del comunicato del Policlinico universitario

CORONAVIRUS: POLICLINICO TOR VERGATA, ‘A PASQUA IL CENTRO VACCINAZIONE E' STATO REGOLARMENTE APERTO’

CI DISPIACE PER IL DISSERVIZIO TECNICO OCCORSO AI 20 CITTADINI CHE SONO STATI PRONTAMENTE RIPROGRAMMATI E VACCINATI



"Il giorno di Pasqua il nostro Centro Vaccinazioni ha svolto la sua attività normalmente, sono stati vaccinati 180 cittadini, dei quali 112 con 1° dose e 68 con 2° dose, come da programmazione. I 20 cittadini che non risultavano prenotati e (giunti in orario di chiusura del centro) sono stati prontamente riprogrammati e vaccinati tra oggi e domani, trattandosi di un evidente errore tecnico. L’attività vaccinale non si è mai fermata né a Pasqua e nemmeno oggi giorno di Pasquetta. Tra queste persone anche una signora di 100 anni che è stata prontamente vaccinata a domicilio questa mattina dai nostri operatori. Ci scusiamo per questo problema tecnico che ha causato un disservizio ai cittadini”.

Lo comunica in una nota la Direzione del Policlinico di Tor Vergata.

