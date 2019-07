Teverestate, il fiume con vista tra arte, sport, musica e gourmandise

Si ispira all’acqua il contest Art By The River, dedicato agli studenti degli istituti artistici italiani e ideato nella più ampia cornice di Teverestate, il villaggio - le cui strutture, dell’architetto Carlo Ficini, sono ispirate al genio di Leonardo, nel cinquecentenario della morte - fra Ponte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo, con vista sulla Cupola di San Pietro. Da oggi al primo settembre i giovani talenti artistici (14-25 anni) esporranno le loro opere - realizzate live - che avranno l’acqua come filo conduttore. La competizione, che assegnerà un premio di mille euro.



Il villaggio Teverestate rappresenta, nel suo complesso, un viaggio multisensoriale che comprende, oltre all’arte, la musica, lo sport, l’enogastronomia. In calendario 180 concerti - a cura del Gregory’s Jazz Club - all’insegna dei grandi nomi nazionali ed internazionali come la tre giorni con lo Smalls Jazz Club di New York. Confermatissimi i nomi del batterista Joe Farnsworth, Danny Grissett, Jesse Davis, Fabrizio Bosso, Dado Moroni e Antonio Faraò. Due i live ogni giorno: il primo da godere al tramonto sorseggiando un drink; il secondo da accompagnare alla cena.



Tutte le domeniche l’appuntamento è con il brunch in stile americano e il live coordinato dal batterista Charles Burchell. Ogni lunedì sera, invece, la jam session del pianista resident Leonardo Borghi. Sei i punti ristori: Bacco la classica trattoria romana del centro; Coast to Coast ristorante con chef stellato; La padellaccia pacchia dei primi in padella; le specialità abruzzesi e marchigiane del Gusto d’Abruzzo; le carnidella Macelleria Feroci per gli hamburger di Onda e le 60 etichette di vini di Palazzoni.Allo Spritz è dedicato un corner a sé. Sulla banchina, il Comitato Lazio FIT ha realizzato uno spazio con istruttori per giocare gratuitamente a tennis nel cuore di Roma.

L.tevere Tor di Nona, dalle 11 all’1, ingr. gratuito

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA