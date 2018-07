Le risate da grandi alle Terrazze dell'Eur con Michela Andreozzi, Antonio Giuliani, Pablo e Pedro e tanti altri

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gioiello di architettura razionalista progettato da Adalberto Libera, una platea da 1200 posti, un panorama mozzafiato e una squadra di professionisti della risata. Sarà(foto), con lo spettacolo L’impertinente, a dare il via a, venerdì, al palazzo dei Congressi dell’Eur.Sabato sarà la volta die l’universo dei suoi personaggi di A letto dopo il Carosello. Il 13 sul palco ci saràseguito il 14 da, il 20 da, il 21 da I Carta Bianca. Gli ultimi week end di luglio vedranno esibirsi: il 27, il 28, il 3 agostoe il 4 agosto gran finale con il Premio Persefone Comicus, presidente Maurizio Costanzo.Ogni venerdì e sabato alle 21, 30 un appuntamento imperdibile preceduto dal consueto aperitivo sotto le stelle previsto per le ore 19,30. Le Terrazze promuove quest’anno la campagna sociale pro adozione e contro l’abbandono, in collaborazione con il Comune di Roma e l’Ordine dei Veterinari di Roma e provincia.Piazza J. F. Kennedy 1, info teatrotirsodemolina, 0695947225