Roma, odissea al drive in del Forlanini per il tampone: «Nove ore e mezza di attesa e un solo bagno chimico non sanificato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È la storia vissuta da Federica lunedì 31 agosto al drive in del. Federica è una ragazza romana tornata dalle vacanze in Sardegna, vissute nel sud dell’isola. Non ha frequentato la Costa Smeralda, tantomeno i locali finiti al centro dell’attenzione di queste settimane per l’esplosione del contagio. A Leggo ha raccontato il suo rientro, la scelta di fare il tampone e la sua esperienza, tutt’altro che felice: «Sono andata a farmi il tampone prescritto dal mio medico di base con ricetta dematerializzata - dice Federica - Sono andata al drive in del Forlanini,, quindi».Una fila infinita vissuta senza potersi allontanare dal veicolo, per non perdere il posto e non frenare la colonna di auto che si era formata. E un solo bagno a disposizione di tutti in condizioni pietose. «Durante l’attesa, essendo sola in macchina non ho mangiato niente, non ho bevuto niente e non sono andata in bagno - racconta -. Un vero controsenso visto che eravamo tutti lì per un tampone, quindi a rischio di essere positivi».Per i cittadini c’era una sola postazione con medici e infermieri a lavorare senza sosta. A loro Federica ha riservato solo elogi per l’incessante lavoro svolto e la gentilezza mostrata nei confronti di chi come lei ha passato infinite ore in attesa. «- aggiunge Federica - immagino solo quanto possa essere stata esausta e stanca l’equipe di medici e infermieri che facevano i tamponi. Alle ore 21,55 hanno aperto una seconda postazione per smaltire le persone più velocemente, ma ormai io ero arrivata. Nonostante il disagio, la gente in fila si è dimostrata estremamente composta ed educata».Una situazione che non va incontro alla buona volontà di chi facoltativamente sceglie di fare il tampone. «- denuncia la ragazza - Perché se una persona decide di andare volontariamente a fare il tampone e si ritrova in queste condizioni è assolutamente controproducente. Per fortuna pioveva, non oso immaginare con il sole e il caldo cosa sarebbe successo».