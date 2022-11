Studenti in gita nella stazione dei carabinieri del Trullo a Roma per parlare di legalità

di Emilio Orlando

Studenti della quinta elementare a lezione di legalità nell'avamposto della legalità sul territorio. Gli alunni di quinta della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Gramsci” – plesso Gigi Proietti di via Portuense si sono recati in visita presso la caserma dei Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, nell’omonima via del quartiere romano, esistente da soli 2 anni.

L’incontro, che non è il primo con le scuole della zona, rientra nel progetto “Cultura della legalità” portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma e ha l’obiettivo di contribuire a sviluppare nei giovani la coscienza sociale basata sul rispetto dell’altro, delle regole e delle leggi. Accompagnati dagli insegnanti, agli scolari sono stati mostrati i mezzi in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma, tra cui particolare successo hanno avuto le moto e l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, mezzo veloce, impiegato per speciali interventi quali il trasporto di organi e sangue, oltre che per i servizi di scorta in occasione di cerimonie istituzionali.

Gli alunni in visita hanno potuto inoltre assistere ad una dimostrazione del Nucleo Cinofili di Roma, con cani addestrati per la ricerca di droga e armi. Molto curiosi, i bambini hanno inoltre visitato gli uffici della Stazione Carabinieri, presidio di legalità del loro quartiere, posto domande sulle uniformi e, in particolare, su come si diventa Carabiniere. Nel corso dell’incontro sono stati anche affrontati temi di attualità, con accenni al bullismo e norme comportamentali per prevenire situazioni pericolose.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 20:05

