Francesco Storace e la foto con Zingaretti: gli utenti si dividono sui social «Giusto il confronto», «Basta inciuciare». Ecco dove si sono incontrati

I commensali che non ti aspetti. L'attuale presidente della Regione Lazio, di centro sinistra, Nicola Zingaretti che stringe la mano ad un ex Presidente della Regione Lazio, Francesco Storace che ricoprì il ruolo per cinque anni dopo la vittoria del centro destra nel 2000 e ora vicedirettore del Tempo. Un'immagine che ritrae due avversari, due uomini che si rispettano, non due nemici.

La foto è stata postata nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre da Francesco Storace su Twitter e subito i commentatori si sono divisi tra chi "disapprova" l'immagine che ritrae due leader dalle idee molto diverse insieme, e chi - invece - trova la foto anche "educativa" in un momento in cui spesso il confronto politico - soprattutto sui social - degenera.

“Io sono contento che tra forze politiche ci sia un rapporto civile, cordiale. Sono contento che vadano tutti ad Atreju per un confronto. Però poi a sx smettessero con la storia che Renzi e Calenda sono di destra", scrive Franktiell. “È una bella foto che parla di avversari ma mai nemici ", aggiunge Attilio Lioi.

Di tenore opposto il commento degli utenti che non vedono di buon occhio il fatto che due avversari politici appaiano così in confidenza: "Ancora a inciuciare? Basta please", scrive Laura. "Da Salvini a Zingaretti ahahahah vanno bene tutti gli schieramenti" aggiunge con un pizzico di perfidia risponde Giulio Maria.

Intanto la foto dei due politici a tavola all'Aroma Restaurant dello chef Giuseppe Di Iorio diventa virale e in tantissimi iniziano a commentarla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA