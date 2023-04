Stazione Tiburtina, la pista ciclabile appena tracciata si "scioglie"

di Emiliano Pretto

La nuova pista ciclabile al centro del piazzale ovest della stazione Tiburtina, apparsa all’improvviso la mattina del 12 aprile, si è letteralmente disintegrata in meno di quattro giorni, sciolta dalle piogge torrenziali di sabato, tra lo stupore dei residenti.

Sono state proprio le segnalazioni dei cittadini ad accendere un faro sulla vicenda. Ancora ieri la nuova ciclabile si presentava sbriciolata, uno sbiadito ricordo di quel tappeto rosso fiammante che solo pochi giorni fa appariva come l’ingresso trionfale al nuovo piazzale ovest della stazione, recentemente inaugurato dopo l’abbattimento della tangenziale.

Ma lo stato degradato della pista durerà poco. «I tecnici sono già al lavoro per rimuovere i detriti- ha detto a Leggo la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello- La ditta aveva steso un primo strato ma mancava il secondo e il protettivo, oltre alla segnaletica. Nessuno si aspettava quella bomba d’acqua: così senza il protettivo il primo strato si è reticolato. Ora aspetteranno una settimana di sole, con la temperatura adatta, per concludere l’intervento, la cui responsabilità ricade sulla ditta, senza costi in più per Roma Capitale. Una volta concluso la pista sarà agibile fino alla ciclabile sulla Tiburtina. L’innesto è stato già realizzato».

