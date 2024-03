Roma, spettacoli rosa: a teatro è già 8 marzo. Allevi torna a suonare all’Auditorium

di Donatella Aragozzini

Manca ancora una settimana, eppure a Roma si respira già l'atmosfera dell'8 marzo. Sono infatti tanti gli spettacoli al femminile in scena nei prossimi giorni, che portano sul palco tutte le emozioni possibili. Si ride con “Meglio zitelle”, commedia sulle riflessioni di tre amiche ancora in bilico tra ricerca del vero amore e voglia di indipendenza (Teatro de' Servi, fino al 10 marzo), si solidarizza con “Anna Cappelli”, tragicomico monologo intriso di sentimenti e fragilità (Cometa Off, fino a domenica), e con “Cose di ogni giorno”, dove Danny Mendez è una giovane moglie e madre in affanno per tenere unita la famiglia (Teatro degli Audaci, fino a domenica), con “Mio per sempre” si partecipa al tormento della protagonista, segnata da un'infanzia violata (Teatro Tor Bella Monaca, fino a domani), mentre ci si indigna, tra una risata e l'altra, con “Storia d'incroci e d'anarchia”, monologo ambientato in una Roma costantemente bloccata nel traffico (Cometa Off, il 4 marzo).

Non tutte le sale romane si tingono di rosa, però. Al Manzoni c'è “Forbici & Follia” di Paul Portner, con Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti, spettacolo interattivo che mescola giallo e commedia, chiamando in causa il pubblico presente (fino al 24 marzo), mentre alla Sala Umberto “Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello” porta all'estremo il meccanismo meta-teatrale del testo pirandelliano, con l'irruzione sul palco, ad ogni replica, di ospiti a sorpresa (fino al 10 marzo). Infine, oggi e domani al Teatro Kapò cabaret e prosa convivono in “Un'ora di niente”, monologo comico di Paolo Faroni sull'amore, o meglio sul conflitto tra desiderio di elevarsi e istinti animali. Per quanto riguarda la musica, da non perdere i concerti all'Auditorium Parco della musica, dove sono attesi Gio Evan (stasera), Angelo Branduardi (domani), Gegè Telesforo (domani e domenica), Daniele Silvestri (sabato e domenica) e soprattutto Giovanni Allevi, che domenica torna a suonare dal vivo. Tra i live del weekend, da segnalare anche, stasera, gli Statuto al Defrag e i Fleurs Du Mal all'INIT, domenica Ron al Palazzo dei Congressi.

