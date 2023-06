Sfregiato al volto con un coltello in un parco di Roma: lite in pieno giorno tra senza fissa dimora È accaduto ieri pomeriggio all'interno del parco pubblico tra via Ettore Rolli e via Bernardino Passeri a Roma.







di Redazione web Una lite tra due senza fissa dimora è finita con il ferimento di uno dei due, sfregiato al volto con un coltello. È accaduto ieri pomeriggio all'interno del parco pubblico tra via Ettore Rolli e via Bernardino Passeri a Roma. Litiga con la vicina e mette colla nella serratura: la donna costretta ore fuori casa

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato il 112 Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato un 68enne bosniaco, rimasto ferito, poi soccorso e medicato all'ospedale San Camillo per un taglio profondo sulla guancia, riportando 10 giorni di prognosi. I carabinieri della compagnia Roma Trastevere e della stazione di Roma Porta Portese hanno rintracciato poco distante l'aggressore, un 46enne bosniaco che è stato arrestato e portato via. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA