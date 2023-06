Litiga con la vicina e mette colla nella serratura: la donna costretta ore fuori casa

di Redazione web

Dissapori condominiali finiscono con una anziana di 82 anni denunciata dai carabinieri per violenza privata. È successo a Chiavari (Genova). L'anziana è accusata di avere messo la colla nella serratura di casa della sua vicina di 52 anni, impedendole così per ore di rientrare nell'appartamento. La donna ha dovuto chiamare i militari per potere rientrare.

La vicina di casa bloccata, sul posto i carabinieri

A provocare l'ira dell'anziana semplici dissapori tra dirimpettai. E così l'altro pomeriggio, sapendo che la sua vicina era fuori, l'anziana donna ha «impugnato» un tubetto di colla e ha riempito la serratura. La vicina se ne è accorta quando è tornata dal lavoro e ha provato a inserire la chiave.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 14:50

