Un serpente nel giardino dell'asilo nido a Roma, il video denuncia

«Ecco uno dei nidi messi a bando dalla Presidente Della Casa, il nido di Via Eneide, quando l’incuria è la cattiva gestione la fanno da padrone. L’erba del giardino è alta due metri e un serpentello ha pensato bene di trovare un luogo sicuro #cacciateliviaacalci #vergognatevi».È la denuncia di, Capogruppo PD del IV Municipio, che mostra in un video la presenza di unnel giardino dell', in zona Tor Cervara nella periferia del Tiburtino, aLungo quasi un metro, il serpente si aggirava di fronte all'entrata della struttura nell'area del giardino. Le immagini sono state pubblicate sul profilo Facebook di Umberti. L'asilo non è ancora mai stato aperto ed è stato messo a bando per il prossimo anno scolastico.