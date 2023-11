Scuolabus si ribalta mentre porta i bambini a scuola, paura alle porte di Roma: tre studenti e l'autista in ospedale

di Redazione web

Paura stamattina, giovedì 23 novembre, a Rocca di Papa in seguito a un incidente che ha coinvolto uno scuolabus. Attorno alle 7 del mattino, in via San Sebastiano, il pulmino con a bordo l'autista, l'assistente e cinque bambini di età compresa tra 10 e 11 anni è uscito fuori strada per motivi ancora non accertati.

L'incidente

L'impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, che si è adagiato su un fianco. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto prontamente, effettuando il soccorso immediato ai cinque scolari e alle due persone a bordo. Il conducente ed il personale di assistenza sono stati soccorsi insieme ai bambini. Per un'analisi più approfondita, è stato richiesto l'intervento del servizio 118, che ha trasportato tre bambini e il conducente in ospedale in codice giallo.

