Sara Girelli, troppi misteri sulla sua morte: la pista del suicidio non convince gli inquirenti

Indossava un abito molto elegante ed era truccata accuratamente. Nella pochette (che era accanto al cadavere) mancano all'appello i documenti d'identità eppure sul corpo non c'erano segni di violenza. Non solo. La ragazza era uscita da casa giovedì sera senza farvi più ritorno. La procura di Roma ha disposto l'autopsia e gli esami dei tabulati telefonici per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Sara Girelli, identificato il cadavere trovato sulla banchina del Tevere: era scomparsa da ieri

Sara Girelli, il mistero si infittisce

Si infittisce sempre di più il mistero sulla morte di Sara Girelli, la 28enne trovata morta sulla banchina del Tevere sotto ponte Mazzini. L'ipotesi iniziale (suicidio) non convince chi indaga, ci sono alcuni elementi che non tornano e che potrebbero essere chiariti dopo l'esame autoptico e svelati dai fotogrammi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.





