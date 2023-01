Sara Girelli, identificato il cadavere trovato sulla banchina del Tevere: la ragazza di 28 anni era scomparsa da ieri

È il cadavere di Sara Girelli, 28 anni, quello trovato lungo la banchina del Tevere a Roma venerdì. Diplomata al liceo artistico e impiegata come borsista all'università, era scomparsa da alcune ore da casa e la mamma era in allarme. Era vestita elegante, il che fa presuporre che fosse stata a una festa o che fosse in procinto di andarci.

Le indagini

Come riporta il Messaggero, l'identificazione ha portato via più tempo del previsto agli investigatori, poiché la giovane era senza la carta d'identità. A segnalare il cadavere della ragazza ormai senza vita è stato uno sportivo che ha notato il corpo steso all'altezza di ponte Giuseppe Mazzini, sul Lungotevere Sangallo. Incaricati delle indagini sono ora gli agenti del distretto Trevi-Campo Marzio e della polizia fluviale che dovranno ricostruire le sue ultime ore di vita.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: dal gesto volontario all'incidente. I poliziotti intanto hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il fiume. I fotogrammi saranno determinanti per stabilire se la ragazza era sola al momento del decesso. Disposta anche l'autopsia. Sul corpo nessun segno di lesione o violenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 15:43

