Santa Cecilia fa 140, il conservatorio di Roma celebra con un live e un libro

L'eccellenza romana che le suona in tutto il mondo e fa decisamente scuola. Questo rappresenta oggi il: un luogo di culto per la musica italiana, che compie 140 anni. E li celebra con un concerto (su invito) organizzato nel meraviglioso auditorium.«Il conservatorio - commenta il presidente- fa parte del patrimonio artistico e culturale di Roma. È una magnifica istituzione che mi onoro di guidare, visto che provengo dall’imprenditoria e non sono uno storico della musica. Tra queste glorie ci sono anche problemi da risolvere, principalmente economici, anche per ristrutturare l’edificio storico di un valore immenso, che l’Amministrazione comunale sembra non riconoscere».Per promuovere il concerto di oggi è infatti scesa in campo la Fiera Roma tramite una collaborazione con il Conservatorio, un’occasione per presentare il librodi Roma di. E di storia ce n’è tantissima. L’autore ha trascorso 40 anni della sua vita al Conservatorio: nove come allievo e 31 come docente e direttore della Biblioteca. E descrive così le vicende che hanno portato alla fondazione del Liceo Musicale della Regia Accademia di Santa Cecilia, per arrivare alla legge del 1999, che trasformò i conservatori in “istituti di alta formazione” di livello universitario.A far la storia del Santa Cecilia anche i numerosi nomi celebri che tra quelle aule hanno mosso i primi passi della loro carriera: daad, passando per. Pezzi di storia al pari delle tre sedi di straordinaria bellezza, la grande e famosa Sala accademica e la preziosa Biblioteca. Il Conservatorio guarda anche al futuro con le dotazioni tecnologiche e i master internazionali, l’offerta accademica e ll’attività concertistica, nazionale ed estera, continua e articolata.riproduzione riservata ®Nel cuore di Roma, a via dei Greci 18, da 140 anni: il Conservatorio di Santa Cecilia è stato fondato nel 1877 e da allora continua a mietere successi. Quest’anno ha raggiunto per la prima volta il 27º posto nella classifica Qs World University Rankings dei migliori atenei italiani nel mondo. Al Conservatorio, che vanta 165 corsi diversi, sono iscritti oltre 1300 studenti provenienti da 53 Paese diversi. Ad arricchire l’offerta formativa c’è un corpo docenti d’eccellenza: 180 insegnanti tra i primi al mondo nel campo musicale.