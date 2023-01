Ryanair, da Roma Fiumicino e Ciampino 16 nuove rotte: da Alicante a Danzica

Ryanair ha annunciato che per l'estate 2023 da/per le sue due basi di Roma Ciampino e Fiumicino renderà operative 16 nuove rotte verso destinazioni al sole come Alicante, Faro, Palma e Rabat e località per «city break» come Cork, Liverpool, Vilnius e Danzica.

«In qualità di compagnia n° 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Roma per l'estate 2023, con 16 rotte verso Alicante, Faro, Palma e Vilnius offrendo ai cittadini/visitatori di Roma ancora più scelta per fantastiche vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa», ha detto l'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael ÒLeary. «Con 15 aeromobili basati a Roma per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, che supportano oltre 550 posti di lavoro, Ryanair continua a sostenere il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia», ha sottolineato ÒLeary.



Ryanair opererà oltre 1.000 voli settimanali da/per Roma nell'estate 2023 (+10% di crescita rispetto all'estate 2019) . «Questa crescita senza eguali è sostenuta dall'investimento di Ryanair di 1,5 miliardi di dollari negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, con 15 aeromobili basati, supportando oltre 550 posti di lavoro nell'indotto», è stato spiegato dur. Le previsioni sono per 6,6 milioni di passeggeri, 350 i lavoratori diretti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA