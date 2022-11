Ryanair, frecciata al decreto rave party del governo Meloni: «E i nostri voli con 51 passeggeri?»

di redazione web

La nuova normativa in tema di rave party voluta dal nuovo governo Meloni sta facendo discutere molto. Introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. E a far discutere è anche la sogli massima introdotta: 50 persone. Cosa che sul web sta facendo parlare e porta anche a qualche frecciatina. Come quella che Ryanair fa sul suo profilo Twitter facendo notare che anche un volo di 51 persone potrebbe diventare illegale.

La frecciatina

Ryanair è solita fare commenti satirici sull'attualità e anche questa volta, nella discutissima normativa sui rave party non si è risparmiata. La foto del proprio aereo con una coda di passeggeri in attesa di salire sull'aeromobile potrebbe essere passibile di multa, visto che basterebbero 51 passeggeri per far diventare l'assembramento sulla pista, illegale. Una provocazione che non è passata inosservata agli utenti social e che alimenta le polemiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 22:44

