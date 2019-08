Ruba giubbotto da 180 euro in un negozio della stazione Termini con la "borsa schermata"

Martedì 20 Agosto 2019, 13:41

Ha provato a rubare un giobbotto costosissimo utilizzando il metodo della "borsa schermata" anti taccheggio, ma è finito in manette. Undi 41 anni è statoper aver tentato unin un negozio dellaI carabinieri del nucleo scalo Termini lo hanno sorpreso, in atteggiamento sospetto, poco dopo essere uscito da un grande magazzino all'interno dello scalo ferroviario: aveva appena rubato un giubbotto del valore di 180 euro riponendolo all'interno di una borsa schermata con lastre di alluminio per distrarre i segnali antitaccheggio.I militari hanno sequestrato la refurtiva mentre il cittadino russo è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. L'uomo ha precedenti penali ed è senza fissa dimora.